بيرين سات هل ستطل بمسلسل تلفزيوني قريبا؟

ميرنا وليد - بيروت - حسمت النجمة التركية بيرين سات قرارها بشأن إطلالتها قريبا في مسلسل تلفزيوني، وذلك بعد غياب لفترة طويلة، اذ توجه لها أحد الصحفيين بالقول: "هل سنراك مجددًا على الشاشة؟ لقد إشتقنا لك كثيرًا".



الا انها لن تطل، قائلة: "حاليًا ليس لدي خطة كهذه".

وكانت أعلنت بيرين سات عودتها إلى عالم الأفلام والسينما من خلال فيلم "الخزنة السوداء" أو "الخزنة السرية".

ومن المفترض أن بيرين ستؤدي دور صحفية في الفيلم وكاتبة تدعى "رينغين ألاز"، ومتزوجة من "باريش" الذي يجسد شخصيته النجم التركي يغيت أوزشانار.