بشرى ترد على مطلقي الشائعات ضدها بأسلوب ساخر

ميرنا وليد - بيروت - ردت الفنانة المصرية بشرى على مروجي الشائعات حول طلاقها وإعتزالها التمثيل، التي إنتشرت في الفترة الماضية بشكل كبير.

وقالت بشرى بأسلوب ساخر على هامش حضورها إحدى الفعاليات الفنية: "يبدو أن أعداء بشرى كتير بس حبايبها أكتر وولاد الحلال مفيش أكتر منهم، فيه ناس كتير أوي وجودي وظهوري بيضايقهم، ولكن الأغلبية الحمد لله محبوبة وفيه إشادات كتير لشغلي من أساتذة ونجوم كبار. الناس اللي بتغير كتير بس أنا عندي منافسين في قطاعات مختلفة قطاع التمثيل والغناء والإنتاج وللأسف فيه ناس بتستكتر عليا النجاح".

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