كاردي بي بردّة فعل غير متوقعة بعد فوز ترامب

ميرنا وليد - بيروت - عبّرت النجمة العالمية كاردي بي عن غضبها وحزنها لفوز دونالد ترامب على كامالا هاريس حاليا، اذ كانت تدعم الأخيرة لتفوز بتولي رئاسة الولايات المتحدة الأميركية، وقد وجّهت كاردي بي رسالة للشعب الأميركي، قائلة: "أكرهكم جميعا".



على صعيد آخر طمأنت كاردي بي جمهورها مؤخرا، وذلك بعد تعرضها لوعكة صحية أدت إلى دخولها إلى المستشفى، وقامت بـ مشاركة منشور معهم قالت فيه: "أنا حزينة جدًا لمشاركة هذه الأخبار، لكني كنت في المستشفى أتعافى من حالة طبية طارئة في اليومين الماضيين، ولن أتمكن من الأداء في ONE MusicFest ".