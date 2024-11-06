هذه مفاجأة يسرا للجمهور.. وما علاقة إسعاد يونس؟

ميرنا وليد - بيروت - خلال مشاركتها بندوة ضحافية مشتركة مع الإعلامية والممثلة المصرية إسعاد يونس، خلال فعاليات الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي، كشفت الممثلة المصرية يسرا عن مفاجأ ة ضخمة حول تعاونهما في عمل فني سوياً.
وقالت يسرا: "أنا اللي طلبت أحاور إسعاد يونس في ندوتها بمهرجان الجونة السينمائي، لأن بيني وبينها عشرة عمر وصداقة، وكنت عايزاها تيجي تبقى مبسوطة ومرتاحة وتروح مرتاحة والحمد لله حققنا ده. إسعاد كاتبة لينا فيلم بقى ليها كتير اسمه نون النسوة، ومصادفش إننا نعمله ولكن إن شاء الله نجتمع في عمل كبير مع بعض".
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