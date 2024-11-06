ليلى علوي تكـ ـشف كيف تحافظ على بشرتها وتحارب التجاعيد.. سر بسيط تتبعه كل يوم

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة المصرية ليلى علوي كيف تحافظ على جمالها، خصوصاً بشرتها مع تقدم السنوات، مشيرة إلى أنها تعلمت أمراً مهماً من والدتها، وهو أهمية شرب المياه ومشروب آخر تحضره، وقالت: "بحافظ على بشرتي عن طريق شرب المياه بكثرة ودا اللي اتعلمته من والدتي، وبشرب كرفس وبقدونس"
وشددت على ضرورة تنظيف البشرة، وعدم التعرض لأشعة الشمس: "يجب تنضيف البشرة باستمرار واتعلمت إني متعرضش للشمس لفترات طويلة من دون استخدام كريمات البشرة اللي بتحمي من أشعة الشمس".
كلام ليلى علوي جاء في حوارها مع مجلة "لايف".
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