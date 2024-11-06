ميرنا وليد - بيروت - كشـ ـفت الممثلة السورية كندة علوش أنها تستعد لعودة قوية الى الدراما التلفزيونية، بعد غياب دام لـ 4 سنوات، وقالت كندة في تصريحات لبرنامج "سينماتيك": "خطوة الرجوع أخذت مني تفكير كتير وتردد، وجاني أكثر من مشروع حسيت فيهم عوامل كثيرة مغرية ومشجعة".
وبحسب المعلومات المتناقلة، فإن المسلسل سيحمل اسم "أعراض انسحاب"، وستلعب كندة دور البطولة الى جانب الممثل المصري أمير كرارة، في أول تعاون لهما معاً، وعلقت كندة على هذه الثنائية: "أمير نجم أثبت نجاح كبير في كل مشاريعه السينمائية والدرامية وسعيدة بهذا التعاون، وأتمنى مع بعض نعمل شيء يعجب الناس ويكون على قد ثقتهم".
كانت هذه تفاصيل خبر كندة علوش تعود الى الدراما التلفزيونية بقوة بعد غياب.. وهذه تفاصيل عملها مع أمير كرارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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