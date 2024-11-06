شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق عرض فيلم رفعت عينى للسما فى السينمات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض، اليوم، فيلم رفعت عيني للسما، فى دور العرض السينمائية المختلفة بعدما حصل مؤخرا على جائزتين فى مهرجان الجونة السينمائى.

وكانت الشركة المنتجة للفيلم طرح البرومو التشويقي، والذي ظهر فيه فتيات البرشا في الصعيد وهن يطاردن أحلامهن، وترغب ماجدة فى دراسة المسرح بالقاهرة، وتطمح هايدي في رقص الباليه، بينما تحلم مونيكا بأن تكون مغنية مشهورة، وسط اعتراض المحيطين بهم.

وتدور أحداث الفيلم حول مجموعة من الفتيات الشجاعات اللاتي يقررن تأسيس فرقة مسرحية وعرض مسرحياتهن المستوحاة من الفلكلور الشعبي الصعيدي، تملأ الفتيات شوارع قريتهن الصغيرة بالشغف والمرح والغناء والرقص، بينما يحلمن بأن يصبحن نجمات مشهورات بالرغم من كل التحديات، يعطي الفيلم صوتا مسموعا لهذا الجيل الجديد من الشباب المصرى ويعطى له نافذة من التعبير عن أحلامه ومستقبله.

رفعت عينى للسما من إخراج ندى رياض وأيمن الأمير وبطولة فريق مسرح بانوراما برشا، ماجدة مسعود وهايدي سامح ومونيكا يوسف ومارينا سمير ومريم نصار وليديا هارون ويوستينا سمير مؤسسة الفريق.

ومؤخراً شارك الفيلم فى مهرجان شيكاغو في دورته الـ 60، الذي يعد من أقدم وأكبر المهرجانات في أمريكا وتقام فعالياته في شهر أكتوبر الحالي، كما حصل فيلم (رفعت عيني للسما) على جائزة العين الذهبية لأفضل فيلم تسجيلي بمهرجان كان السينمائي الدولي بدورته 77 ليصبح بذلك أول فيلم مصري يفوز بالجائزة منذ تأسيسه.