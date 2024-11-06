شكرا لقرائتكم خبر عن هايدى موسى: عندى طاقة تمثيل كبيرة والفترة المقبلة هركز على المختلف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت المطربة هايدى موسى، فى لقاء خاص على تليفزيون الخليج 365، عن أحدث أعمالها "لسه صبية" وخططها المستقبلية وأعمالها الفنية المقبلة.

وقالت هايدى: "بحب فيروز جدا وطول الوقت بسمعها وكل أغانيها حلوة، ونفسى الفترة القادمة أقدم مشاريع مختلفة عن أى حاجة قدمتها قبل كده لأن الواحد بيكبر وينضج وشخصيتى اختلفت وبقيت عارفة أنا عاوزه إيه أكتر، وأى حاجة هتنزل ليا هتبقى مميزة".

وعن التجربة التمثيلية التى قدمتها فى مسلسل لأعلى سعر للنجمة نيللى كريم، قائلة: "عندى طاقة تمثيل كبيرة جدا وأنا مقصرة في السعي للتمثيل ولازم لما أشارك في عمل فنى قادم لازم أصقل الموهبة وأخذ ورش تمثيل وأركز الفترة القادمة في التمثيل وأقدم عمل الناس تحبه".

وأغنية "لسه صبية" باللهجة البدوية أو "السيناوية"، عمل غنائي فلكلوري بقالب موسيقي عصري، حيث جاء اللحن متجددًا من حيث الجمل الموسيقية والنقلات، إضافة إلى التوزيع الموسيقي الحديث وهي بتوقيع المخرجة بتول عرفة، أغنية "لسه صبية" من كلمات عصام شعبان وألحان مصطفى غانم وتوزيع مصطفى رؤوف.

صُورت أغنية "لسه صبية" تحت إدارة المخرجة المصرية بتول عرفة في صحراء سيناء تحت درجة حرارة مرتفعة إضافة إلى إظهار بعض المشاهد من الفيوم، حيث كانت الأجواء والمشاهد مختلفة وجديدة، وظهرت هايدي موسى بإطلالة جديدة ومختلفة عن كليباتها السابقة، حيث ظهرت بإطلالة بدوية تناسبت مع أجواء الأغنية وتأتي الأغنية استكمالا للمشروع الذي تعاقدت فيه المخرجة المصرية بتول عرفة مع المنتج فهد الزاهد، لتقديم عدد من الكليبات الغنائية في محافظات مصر، تظهر جمال وتنوع وثراء طبيعة محافظات مصر المختلفة، وهو مشروع بتول عرفة الذي بدأت فيه بالفعل من خلال كليب مصطفي قمر "صناعة مصرية" والتي صورته في الإسكندرية.