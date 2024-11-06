ميرنا وليد - بيروت - تسيطر الأجواء الرومانسية على صور العروسين الجديدين اليوتيوبر الشهير شيرو عمارة ونجمة مواقع التواصل الإجتماعي شهد عويدات.

وقد تداول رواد السوشيال ميديا، مجموعة صور رومانسية للغاية لهما سوياً، وقد أكدوا على أن العروسين يليقان ببعضهما البعض بشكل كبير.

وكان قد شارك الحسابان الرسميان لـ شيرو عمارة وزوجته شهد عويدات، الصور الأولى من حفل زفافها الذي أقاماه في الـ 26 من شهر تشرين الأول الماضي.

وقد سيطرت الرومانسية والسعادة على الصور، وعلق الثنائي على المنشور: "فقط متزوجين" مع تاريخ يوم الزفاف.

كانت هذه تفاصيل خبر قبل زفافهما.. إليكم أجمل الصور التي جمعت شيرو وزوجته شهد عويدات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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