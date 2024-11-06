تعرفوا إلى عائلة سامر اسماعيل بطل مسلسل "العميل" اللطيفة للغاية

ميرنا وليد - بيروت - للممثل السوري سامر إسماعيل الشهير بشخصية "أمير" في مسلسل "العميل"، عائلة مميزة أسسها مع زوجته مايا البكري، وطفلان ذكران صغيران.
وقد تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة صور للعائلة، وتفاعلوا معها بشكل كبير.
يذكر أن سامر إسماعيل كان قد تحدث عن مسلسل "العميل"، الذي يلعب بطولته الى جانب عدد كبير من الممثلين، أبرزهم أيمن زيدان، طلال الجردي، وسام فارس، عبدو شاهين وأيمن رضا، مشيرا الى انه يحب هذا النوع من الاعمال الذي يسيطر عليه الاكشن.
ولفت إلى أن التصوير امتد على مدار عام كامل، خصوصاً أن المسلسل يتألف من 90 حلقة، وكشف خلال حلوله ضيفاً على برنامج "تفاعلكم"، عن تعرضه لإصابة بالغة، وقال انه خلال التصوير تعرض لكسر في اليد بسبب أحد مشاهد القتال: "الإصابات جزء من الرحلة خاصة في أعمال الأكشن"
كما قال ان هناك اختلافاً بين النسخة العربية والنسخة التركية من العمل، رافضاً الكشف عن نهاية المسلسل.
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