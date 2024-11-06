شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد Outer Banks لموسم خامس وأخير على نيتفلكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منصة نيتفلكس تجديد مسلسل Outer Banks لموسم خامس وأخير، ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme"، لم يبدأ الإنتاج بعد للموسم الخامس من Outer Banks، ولم يتم الإعلان عن تاريخ الإصدار بعد، وذلك بعدما انضم ثلاثة أبطال إلى سلسلة Outer Banks، وهم آندى ماكوين، ولو فيريجنو جونيور، وفيونا بالومو، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع tvseriesfinale، ولم تكشف الشبكة عن أدوار الثلاثة أبطال الجدد بعد.

وكان قد حصل الموسم الثانى من مسلسل Outer Banks على تقييم متوسط وصل إلى 83% من قبل 6 نقاد عالميين، و73% من قِبَل 247 مشاهدا، وذلك من خلال موقع Rotten Tomatoes، وذلك بعد طرح حلقات الموسم الثانى من Outer Banks في 30 يوليو من عام 2021، وتكون من 10 حلقات طرحت دفعة واحدة.

وكان المؤلف الأمريكى جوناس بات، كاتب مسلسل Outer Bank، قد صرح بأن لديه خططا لأكثر من أربع أو خمس مواسم من العمل، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tv series finale"، حيث قال بات: "منذ أن بدأنا العمل على Outer Banks، كنا متوقعين أن العمل سيستمر لأكثر من أربع مواسم، قبل طرح الموسم الأول من العمل، طلبت مننا نيتفلكس العمل على الموسم الثانى".