في يوم ميلادها.. كيم كارداشيان تعايد ولدتها كريس جينر بهذه الكلمات المميزة

ميرنا وليد - بيروت - عايدت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان والدتها كريس جينر من خلال صورة تجمعهما عندما كانت صغيرة و ذلك عبر حسابها الخاص، و علق عليها بكلمات من الحب قائلةً: "عيد ميلاد سعيد لملكة عالمنا! أنا ممتن جدًا للحب والدعم الذي تظهره لكل طفل من أطفالك.

إنه حقًا لا مثيل له وأنا محظوظ جدًا لأنني واجهت الحب الحقيقي غير المشروط مثل هذا. أحبك كثيرًا وأحتفل بك اليوم وكل يوم!".

وكانت كشفت كيم كارداشيان أنها تعاني من مرض نادر ورثته من والدتها وبدورها نقلته الى ابنها. ولم تحدد كيم إن كان الابن الذي أصيب بهذا المرض الجلدي هو الاكبر سانت، الذي يبلغ من العمر 8 سنوات او ابنها الاصغر منه سناً سالم الذي يبلغ من العمر 5 سنوات.

وأضافت كيم أن ابنها شُخّص بنوع نادر من مرض البهاق، وهو نوع من انواع الاضطرابات الجلدية يسبب تغييرًا في لون البشرة ويصيب 0.5 إلى 1% فقط من سكان العالم. وكانت كيم قد تحدثت في العديد من المقابلات عن الامراض الجلدية المصابة بها فالى جانب مرض البهاق هي مصابة بمرض الصدفية.

