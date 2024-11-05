هاندا أرتشيل متألقة بشوارع نيويورك.. وهكذا بدت

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة التركية هاندا أرتشيل بإطلالة مميزة وأنيقة، في أحد شوارع نيويورك.

وقد إرتدت هاندا قميصاً طويلاً وواسعاً باللون الأبيض، ونسقت معه تنورة من الجلد الأسود، وانتعلت حذاء من الجلد الأسود أيضاً، ووضعت على عينيها نظارة شمسية باللون الأسود.

وتركت هاندا شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً ناعماً للغاية.

وكانت ذكرت تقارير في الصحف التركية، أن الممثلين التركيين هاندا أرتشيل وباريش أردوتش قد يجتمعان مجددًا في مسلسل جديد يحمل عنوان "Reminder"، بعد انتهائهما من تصوير فيلم "اتركه للرياح". وأوضحت المصادر أن الثنائي لا يزال في مرحلة قراءة السيناريو ولم يوافقا بعد على العرض المقدم.

سيناريو المسلسل مكتوب بواسطة أحمد فاتان وأوزغور أونورمه، الذي سبق له كتابة مشاريع مثل "فاطمة" و"عساف"، وسيتولى إخراج العمل أيضًا.

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