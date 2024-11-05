شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد لـ"الخليج 365": مبسوط بعودتى لجمهورى مرة أخرى بعد غياب والان مع تفاصيل الخبر

أعرب النجم أحمد سعد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" عن سعادته بعودته مرة أخرى وإحياء حفله الأول بعد غياب حوالى أسبوعين بسبب خضوعه مؤخرا لعملية في الفك.

وقال سعد: "الحمد لله مبسوط بعودتى مرة أخرى وسط جمهورى الذى أحبه، واللى دايما معى في كل مكان، وكانوا واحشنى".

وعاد النجم أحمد سعد بحفل غنائى كبير رفع شعار كامل العدد وتألق من خلاله بباقة كبيرة من أغانيه الذى تفاعل معه الجمهور، وذلك بعد غياب حوالى أسبوعين عن إحياء الحفلات وتوقف نشاطه الفني على خلفية إجرائه عملية في الفك.

وتواجد أحمد سعد في ظهوره الأول ولقائه بالجمهور من خلال حفل أقيم وسط حضور جماهيري كبير، حيث قابل الجمهور أحمد سعد بترحيب كبير وتفاعل على مدار الحفل.

وظهر سعد على المسرح بروحه المرحة، مداعبا الجمهور: "مساء الخير مساء الخير على الناس على الحلوة، مساء الخير على الناس اللذيذة، خللوا بالكم احنا لسه في التليين، لسه مالينتش، بقالي فترة أجازة وأول يوم انهاردة أغني، الناس عاملة ايه؟ مفرفشين ولا إيه".



أحمد سعد أحمد سعد



النجم أحمد سعد النجم أحمد سعد

الفنان أحمد سعد



أحمد سعد فى حفله الأخير أحمد سعد فى حفله الأخير

وكان قد اعتذر النجم أحمد سعد مؤخرًا عن حفله بمهرجان الموسيقى العربية بسبب تعرضه لوعكة صحية، ومعاناته من آلام فى عظم الفك العلوى، وهبوط فى مستوى الجيوب الأنفية، وأمره الطبيب المعالج بالراحة لمدة أسبوعين، حيث إنه كان غير قادر على الحديث بسبب تلك الوعكة التى تعرض لها، واعتذر أيضا عن كل ارتباطاته الفنية.

ونجح مؤخرا فريق متخصص من استشاري جراحة الوجه والفكين، في إجراء جراحة دقيقة للفنان أحمد سعد، بعد تعرضه لتآكل وضمور في عظام الفك العلوي.