بالصورة- أحمد الفيشاوي يعبر عن حزنه بعد رحيل كوينسي جونز

ميرنا وليد - بيروت - شارك الفنان المصري أحمد الفيشاوي صورة للنجم العالمي كوينسي جونز الذي رحل عن عالمنا يوم أمس ، و ذلك عبر حسابه الخاص، نعاه من خلالها، و علق الفيشاوي على المنشور بالقول: "لقد توفي قلب موسيقانا الليلة الماضية".
و في وقت سباق، وجه الفنان المصري أحمد الفيشاوي رسالة حب إلى شقيقه عمر، من خلال مجموعة صور شاركها عبر حسابه الخاص، ظهرا فيها بأوقات مميزة تجمعهما، وعلق أحمد على المنشور بالقول: "أخي الحبيب .. صحيح انا اكبر منك ب ٦ سنين بس انا و عيلتنا علي طول بنشوفك إنت إللى بتاخد بالك مننا و بتراعينا و ربنا يخليك لينا و انا بحبك اوى يا عمر يا فيشاوى".
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