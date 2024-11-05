بالصورة- أحمد الفيشاوي يعبر عن حزنه بعد رحيل كوينسي جونز

ميرنا وليد - بيروت - شارك الفنان المصري أحمد الفيشاوي صورة للنجم العالمي كوينسي جونز الذي رحل عن عالمنا يوم أمس ، و ذلك عبر حسابه الخاص، نعاه من خلالها، و علق الفيشاوي على المنشور بالقول: "لقد توفي قلب موسيقانا الليلة الماضية".



و في وقت سباق، وجه الفنان المصري أحمد الفيشاوي رسالة حب إلى شقيقه عمر، من خلال مجموعة صور شاركها عبر حسابه الخاص، ظهرا فيها بأوقات مميزة تجمعهما، وعلق أحمد على المنشور بالقول: "أخي الحبيب .. صحيح انا اكبر منك ب ٦ سنين بس انا و عيلتنا علي طول بنشوفك إنت إللى بتاخد بالك مننا و بتراعينا و ربنا يخليك لينا و انا بحبك اوى يا عمر يا فيشاوى".

