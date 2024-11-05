بالفيديو- كايتي بيري و أورلاندو بلوم بمفاجأة لـ كاميلا هاريس

ميرنا وليد - بيروت - شاركت النجمة العالمية كايتي بيري مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو جمعتها بزوجها النجم العالمي أورلاندو بلوم، خلال زيارتهم لمرشحة الرأسة الأميريكية كاميلا هاريس، و عبروا عن دعمهم لها من خلال هذه الخطوة كما و دعوا الناس للتصويت.
وكانت أعلنت كيتي بيري عن انتهاء رحلتها على كرسي الحكم في برنامج اكتشاف المواهب "American Idol"، والتي استمرت لمدة 7 سنوات.
ومن بين ما قالته كيتي عن انتهاء الرحلة وهي تبكي:"أنا متعبة بعض الشيء لأنني كنت أبكي طوال الليل، لكنني فخورة جدًا وسعيدة جدًا، يبدو الأمر وكأنه ثمرة الكرز التي فاز بها آبي لمجرد أنه مر وقت طويل منذ أن فازت امرأة".
كما قالت:"لقد فتح قلبي، وأعاد إلهامي، في كل موسم، لقد منحني تعليمًا لم أتمكن من الحصول عليه في أي مكان آخر".
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