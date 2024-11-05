ميرنا وليد - بيروت - تم تصوير الإعلامية البريطانية فيكي باتيسون وزوجها إركان رمضان وهما يستمتعان بشهر العسل، خلال إقامة رومانسية في فندق هذا الأسبوع.

كانت الشخصية التلفزيونية، البالغة من العمر 36 عاماً، متحمسة في الممر وهي تمسك بيد زوجها، 31 عاماً، وكانت ترتدي فستاناً بني اللون من Odd Muse.

وشوهد الزوجان أيضاً وهما يتعانقان بحماس في المصعد بينما كانت الأبواب مغلقة، وكانت ذراعا فيكي ملفوفتين حول رقبة إركان وتقبله.

تزوجت فيكي من إركان في قاعة مدينة مارليبون بلندن في شهر أغسطس الماضي، قبل أن يواصلا احتفالاتهما الشهر الماضي بحفل إيطالي كبير في بوليا.

بعد خمس سنوات من المواعدة، التزم الزوجان ببعضهما البعض أمام العائلة والأصدقاء المقربين.

كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة - إعلامية تقبل زوجها داخل مصعد أحد الفنادق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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