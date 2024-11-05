شكرا لقرائتكم خبر عن حب أم انتقام؟.. تطور العلاقة الشائكة بين صبا مبارك ومحمد علاء فى وتر حساس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 7 من مسلسل وتر حساس تطورا جديدا فى علاقة صبا مبارك ومحمد علاء الشائكة، خاصة مع استمرار زواجه من ابنة خالتها إنجى المقدم، وجاء ذلك بعد معرفتها أن إنجى المقدم هى السبب فى كل ما حدث لها من قبل، خاصة بعد وفاة زوجها حسن إثر تعرضه لصدمة، وظنه أنها خانته، لكن كاميليا هى التى رتبت لكل ذلك.

وخلال أحداث الحلقة ذهبت صبا مبارك إلى مطعم برفقة محمد علاء، وخلال الخروجة يتحدث علاء معها عن لحظة حبه وإعجابه بها، حيث أخبرها أنه بدأ إعجابه بها منذ عيد مولده عندما ترك زوجته وذهب إليها، ومنذ ذلك الوقت وهو يرتاح لها، ثم تخبره صبا مبارك أنها على استعداد لترك خطيبها إذا ترك هو الآخر كاميليا (إنجى المقدم)، وأنها لن تتزوج فى السر منه، وذلك فى بداية منها لتحقيق انتقامها من كاميليا فى زوجها.

مسلسل وتر حساس يقوم ببطولته كل من: صبا مبارك، محمد علاء، إنجى المقدم، هيدى كرم، لطيفة فهمى، هاجر عفيفى، تقى حسام، محمد على رزق محمد العمروسى، لبنى ونس، صالح عبد النبى، تميم عبده، عزوز عادل، كريم العمرى، شريف الشعشاعى، نورا مهدى، مينا نبيل، ميرنا نديم، و مؤثر رفعت وعدد آخر من الفنانين، وتأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل وتر حساس يجمع صبا مبارك ومحمد علاء والمخرج وائل فرج مجدداً بعدما حقق الثلاثى نجاحاً سوياً خلال مسلسل بين السطور الذي تم عرضه قبل شهر رمضان الماضى على قناة ON، ولاقى إشادات جماهيرية وتفاعل مع كبير مع أحداثه المشوقة التي اعتمدت على لغز جريمة قتل ظل المشاهدون يبحثون عنه طوال الحلقات.