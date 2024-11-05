بمجموعة صور لطيفة للغاية.. جيجي حديد تعبر عن حبها لشهر تشرين الأول

ميرنا وليد - بيروت - شاركت عارضة الازياء العالمية جيجي حديد الجمهور مجموعة صور لها برفقة إبنتها "خاي"، عبرت من خلالها عن حبها لشهر أكتوبر/تشرين الأول، وتمضيتها وقتاً رائعاً خلاله.

وقد تفاعل الجمهور بشكل كبير مع منشور جيجي، معبرين عن حبهم لها، ومتمنين لها الإستمتاع بوقتها.

وكانت اختارت جيجي حديد إطلالة بسيطة أثناء حضورها افتتاح متجرها للكشمير Guest In Residence في سيول، وبدت أنيقة للغاية، فقد ارتدت معطفًا بنيًا من الفرو الدافئ وبنطلون جينز أسود بقصّة مستقيمة.

واستكملت إطلالتها بزوج أنيق من الأحذية السوداء، بينما كانت تبتسم لعدسات المصورين خصوصا انها تعمل جيجي إبداعية لعلامة الكشمير الفاخرة.

وتصل تكلفة السترات التي يتم تصنيعها إلى 695 جنيهًا إسترلينيًا، فإن مهمة هذه العلامة التجارية هي "إنشاء تذكارات مستقبلية، ملابس محبوكة مصممة لتدوم لسنوات، وليس مواسم".

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