فيلم كعب عالى يشارك فى بانوراما الأفلام القصيرة بمهرجان القاهرة السينمائى

يشارك الفيلم القصير "كعب عالى" للمخرج مهند الكاشف، فى قسم بانوراما الأفلام القصيرة ضمن فعاليات الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، التى تقام فى الفترة من 13 حتى 22 نوفمبر 2024، ويسجل الفيلم التجربة السينمائية للمخرج مهند الكاشف بعد فيلم "قهوة فريال".

فيلم "كعب عالي" من تأليف عماد غنيم ومراد مصطفي، بطولة الفنانة دنيا جمعة، والإنتاج كل من مراد مصطفى، باهو بخش، مصطفى الكاشف، ومهند الكاشف.

وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 194 فيلما من 72 دولة، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

ويكرم المهرجان في نسخته الـ 45 ثلاث شخصيات سينمائية بارزة تضم المخرج المصري يسري نصر الله، الذي يُمنح جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة، والنجم أحمد عز، بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، كما سيتم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.