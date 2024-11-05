شكرا لقرائتكم خبر عن نور عز العرب تستعد لتصوير كليب "ياريتنى ما كنت نمت" توقيع بتول عرفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصور المطربة نور عز العرب، كليب أغنية "ياريتنى ما كنت نمت"، خلال أيام وهى من كلمات أحمد عادل توفيق وألحان نور عز العرب وتوزيع على شاكر، وتخرج الكليب بتول عرفة.

كليب أغنية "ياريتنى ما كنت نمت"، يشكل التعاون الثاني بين نور عز العرب والمخرجة بتول عرفة، حيث سبق وقدما كليب "عشق" من كلمات نور عز العرب وألحانها وتوزيع أحمد شعتوت.

وحققت نور عز العرب شهرة واسعة بتقديمها أغنية "ثابت يا بلدى" بصوت وائل الفشنى، ضمن أحداث مسلسل "الكتيبة 101" من كلماتها وألحانها أيضا وتوزيع كريم عبد الوهاب.

ومن جانبها عبرت المخرجة بتول عرفة عن سعادتها بالتعاون الثانى مع نور عز العرب، مؤكدة أنها فنانة موهبة ومتعددة المهارات تغني وتكتب وتلحن، ولها مستقبل كبير، وأشارت بتول عرفة إلى أنها تستعد حاليا لتصوير الكليب في أحدى محافظات مصر، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكان آخر أعمال المخرجة بتول عرفة، خلال العام الجارى 2024 ، كليب هايدي موسى "لسه صبية" وكليب المطربة وعد البحري، "صاحب السعادة"، وكليب أغنية مصطفي قمر "صناعة مصرية"، وكليب أغنية "يملى العين" مع معز علي، إضافة إلى كارول سماحة وشذى حسون و خالد سليم و محمد نور ورانيا يوسف.