شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد يتألق فى حفله الأول أمام الجمهور بعد جراحة الفك.. صور والان مع تفاصيل الخبر

عاد النجم أحمد سعد لجمهوره من جديد في حفل غنائي كبير، شهد ظهوره الأول بعد غيابه خلال الفترة الماضية عن الحفلات وتوقف نشاطه الفني بشكل كامل على خلفية إجراء جراحة بالفك، بعد إصابته بتآكل عظام الفك على مدار السنوات الماضية وخضوعه للراحة التامة بعد الجراحة.

خلال الساعات الماضية تواجد أحمد سعد في ظهوره الأول ولقائه بالجمهور من خلال حفل أقيم بالقاهرة لصالح إحدى الجهات وسط حضور جماهيري كبير، حيث قابل الجمهور أحمد سعد بترحيب كبير وتفاعل على مدار الحفل.

وداعب أحمد سعد جمهوره بعد إطلالته الأولى بالحفل؛ مؤكدًا أن ذلك هو الظهور الأول بعد الجراحة وأنه سعيد بالعودة لجمهوره لينطلق مقدمًا عددًا كبيرًا من أغانيه مثل "اليوم الحلو ده واختياراتي ووسع" وغيرها من الأغنيات.

وكان قد اعتذر النجم أحمد سعد مؤخرًا عن حفله بمهرجان الموسيقى العربية بسبب تعرضه لوعكة صحية، ومعاناته من آلام فى عظم الفك العلوى، وهبوط فى مستوى الجيوب الأنفية، وأمره الطبيب المعالج بالراحة لمدة أسبوعين، حيث إنه كان غير قادر على الحديث بسبب تلك الوعكة التى تعرض لها، واعتذر أيضا عن كل ارتباطاته الفنية خلال الفترة المقبلة.

ونجح مؤخرا فريق متخصص من استشاري جراحة الوجه والفكين، في إجراء جراحة دقيقة للفنان أحمد سعد، بعد تعرضه لتآكل وضمور في عظام الفك العلوي.



احمد سعد فى اول ظهور بعد جراحة الفك



احمد سعد فى اول ظهور بعد جراحة الفك



احمد سعد فى اول ظهور بعد جراحة الفك



احمد سعد فى حفله الأول بعد جراحة الفك



احمد سعد يحى اولى حفلاته بعد جراحة الفك



احمد سعد يتالف فى حفله الأول بعد جراحة الفك



احمد سعد