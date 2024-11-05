شكرا لقرائتكم خبر عن أسما شريف منير بعد زيادة وزنها: اللى بينتقدنى أو يتنمر عليا بيدينى حسنات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت أسما شريف منير على الرد على الانتقادات اللى تعرضت لها، فى بوست عبر حسابها على إنستجرام، بعد ظهورها بوزن زائد فى الدورة السابعة لمهرجان الجونة، وإشارات إلى عدم اهتمامها بالانتقادات والآراء السلبية.

وقالت أسما: "أنا تخنت مش مية كيلو بس تخنت، وعبرت عن ده بكل بصراحة طبيعى أحس بعدم راحة لأن جسمى مش زى ما متعودة عليه، ولما اتسألت فى برنامج، قلت إنى باخد دواء لنوبات الهلع".

وأضافت: "أنا من ناحيتى ما بهتمش برأى الناس، وده اللى مخلينى مكملة فى طريقى بكل ثقة، أنا شايفة قدامى وعارفة أنا عايزة إيه ومش عايزة إيه، التنمر بالنسبة ليا بقى نعمة، حسنات بتزيد بلا انقطاع، واللي بينتقدني أو يتنمر عليّا بيديني حسنات مش خسارة كمان الشخص اللي بيطلع من جواه غل ووحشية، كلامه بيعكس اللي جواه مش أى شيء فيا وشكرا لكل اللى اتطمنوا عليا لما سمعوا الخبر المغلوط ربنا يشفي كل مريض يا رب".



أسما شريف منير

وفى أغسطس الماضى ظهرت أسما شريف منير حليقة الرأس ما أثار حالة جدل كبيرة وقتها وقالت آنذاك: "شعرى ده عاش معايا حاجات كتير أوى، وحسيت إنى عاوزة شعر جديد يعيش معايا حاجات جديدة" كما واجه الفنان شريف منير هجوم السوشيال ميديا على ابنته ودعم موقفها وقال: "اللوك اللى عملته عاجبنى وأنا مبسوط منها أوى".