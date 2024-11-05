هكذا علق حسن البلام بصورة جمعته مع المستشار تركي آل الشيخ في أستوديوهات الحصن بيج تايم

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 03:00 مساءً - شارك الفنان حسن البلام متابعيه صورة جمعته مع المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) أثناء تدشين أستوديوهات الحصن بيج تايم بحضور نخبة من كبار الشخصيات ونجوم الفن والسينما في السعودية والخليج والوطن العربي وأنحاء العالم، وكانت الصور للبلام وآل الشيخ وهما يمسكان أيديهما معاً، وعلق وكتب: "لما تجتمع الابتسامة مع النجاح هذه هي النتيجة".

أستديوهات"AlHisn Big Time Studios"

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وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ قد دشّن أمس الاثنين، أستديوهات"AlHisn Big Time Studios"، الواقعة غرب العاصمة الرياض، وذلك في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز صناعة الإنتاج السينمائي والتلفزيوني في المنطقة. وتُعد "أستديوهات الحصن بيج تايم" التي بنيت في فترة قياسية قصيرة تقدر بـ 120 يوماً، واحدة من أكبر وأحدث الأستوديوهات للإنتاج السينمائي والتلفزيوني في الشرق الأوسط. وتضم هذه المنطقة المتكاملة 7مباني أستديوهات على مساحة 10.500 متر مربع بإجمالي مساحة للمشروع 300 ألف متر مربع، إضافة إلى قرية إنتاج تحتوي على ورش للنجارة والحدادة وتفصيل الأزياء.

الفنان حسن البلام وتواجده بالسعودية

وكان الفنان الكويتي حسن البلام قد أعلن في فبراير 2024 بشكلٍ مفاجئ لمتابعيه عبر المسرح في آخر عرض لمسرحية عرضت وقتها له، وكانت تحمل عنوان "كان يوم أسود" مع نجوم "قروب البلام"؛ أنه سيقدم آخر مسرحية له في دولة الكويت، وستكون خلال العيد ثم سيتوقف عن تقديم المسرحيات لفترة زمنية، ولكنه سيكون داعماً لزملائه من "قروب البلام"، وظهر في فيديو عبر حسابه على سناب شات، وكشف أيضاً عن انتقاله للعيش بالمملكة العربية السعودية وتحديداً بالرياض، وأن لديه مشروعاً بالسعودية، وأعلن بعدها عن هذا المشروع وهو "مصنع الكوميديا" والتي تتبنى المواهب بالسعودية، وهو المسؤول عنها وهي تحت إشراف ورعاية الھیئة العامة للترفيه.

وقال البلام وقتها: "أنا أحب المسرح وعشت فيه كل حياتي.. المسرح مثل ما له جمهور يبيله فنانين.. عندك طموح تملك موهبة تبي دعم تحب الشهرة المسرح يناديكم". كما قال: "محبو الكوميديا والمسرح نمّي موهبتك مع حسن البلام ونخبة من الخبراء.. في مبادرة مصنع الكوميديا للكتابة والتمثيل برعایة الھیئة العامة للترفیه".

مسرحية طالبين القرب

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أعمال حسن البلام في الموسم الرمضاني 2024

وكان الفنانقد انتهى مؤخراً من تقديم عروض جديدة بموسم الرياض بنسخته الخامسة لمسرحية "طالبين القرب"، وهي من ﺇﺧﺮاﺝ عبدالله البدر، ﺗﺄﻟﻴﻒ أحمد العوضي، مريم نصير، من بطولة الفنان داود حسين، الفنان، الفنانة سماح، الفنانة زهرة عرفات، فهد البناي، ومحمد الرمضان.شاركخلال الموسم الرمضاني 2024 بمسلسل "ورثة بن عاقول"، مع زملائه من "قروب البلام"، وهو مسلسل منوع بين المواقف الكوميدية وطرح القضايا الاجتماعية، من ﺇﺧﺮاﺝ عيسى ذياب وﺗﺄﻟﻴﻒ مريم نصير، ويشارك فيه أعضاء "جروب البلام" ويتقدمهم الفنان، فهد البناي، عبدالعزيز النصار، خالد المظفر، محمد الرمضان، بالإضافة إلى الفنان عبدالرحمن العقل، الفنانة سماح، عبدالله الخضر، حصة النبهان، عبدالله بدر، أحمد المظفر، علي الحسيني، خالد السجاري، نوف سلطان، نايف العنزي، وسلمان كايد.

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