4 أفلام سعودية تشارك في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي تعرفوا إليها

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 03:00 مساءً - تشارك المملكة العربية السعودية بـ 4 أفلام سينمائية بمهرجان القاهرة الدولي، في دورته الـ 45، والذي ستبدأ فعالياته من 13 إلى 22 نوفمبر 2024، بمشاركة 194 فيلماً من 72 دولة، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضاً للسجادة الحمراء، و37 عرضاً عالمياً لأول مرة، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضاً لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

أما الأفلام السعودية التي ستشارك بها فهي: "ثقوب"، و"فخر السويدي" ضمن مسابقة آفاق السينما العربية، و"انصراف"و"1/2 رحلة" ضمن مسابقة الأفلام القصيرة.

ونشر حساب "فاصلة"، وهي منصة سينمائية نقدية على إنستغرام، بوستر هذه الأفلام، وكتب: "مشاركة 4 أفلام سعودية في الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، "فخر السويدي" وثقوب ضمن مسابقة آفاق السينما العربية، "انصراف" و"1/2 رحلة" ضمن مسابقة الأفلام القصيرة". ومن خلال هذا التقرير، سنتعرف إلى هذه الأفلام.

فيلم "فخر السويدي"

هو فيلم من بطولة فهد المطيري "أبوسلو"، فيصل الأحمري، سعيد القحطاني، يزيد الموسى، ياسين غزاوي، ومن تأليف يزيد الموسى، ومن إخراج هشام فتحي، عبدالله بامجبور، وأسامة صالح والمنتج التنفيذي أسامة صالح وأسامة الخريجي، ومن إنتاج شركة قطر بالتعاون مع شركة حكواتي.

قصة الفيلم: في خطوة جديدة يقرر مدير ثانوية السويدي الأهلية تأسيس فصل شرعي، مع وجود عدد من الطلاب ذوي السلوك المتمرد، يشعر المدير بمشاعر الأبوة نحو هؤلاء الطلاب، ويراهن عليهم في مواجهة التحديات المتمثلة في ضغط أخيه، وقرارات مجلس إدارة المدرسة ليقدم نتائج ملموسة أو يلغي تلك التجربة.

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فيلم "ثقوب"

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فيلم "انصراف"

هو فيلم يروي حكاية تركي وراكان، وهما شقيقان يعيش كل واحدٍ منهما في مدينة بعيداً عن الآخر، بعد تعرض والدتهما فاطمة للسرقة في منزلها ووقوعها في غيبوبة. والفيلم هو أحد إنتاجات مسابقة ضوء لدعم الأفلام، وهو من بطولة الفنان مشعل المطيري والفنانة مريم عبدالرحمن، ومن إخراج عبدالمحسن الضبعان.حصل الفيلم على عرضه العالمي الأول في مهرجان هوليوود للأفلام القصيرة، وفاز بجائزتي أفضل مخرجة وأفضل ممثلة، حصلت عليها رجاء بطلة الفيلم. ويحكي فيلم "انصراف" قصة فتاة مراهقة تحمل اسم "رجاء"، تجد نفسها مضطرة إلى التعامل مع حزنها بعد وفاة صديقتها المقربة، وعندما تضطر للمشاركة في نشاط مدرسي مُستفز، يقودها لإحداث ثوران مفاجئ في المدرسة.

فريق التمثيل في الفيلم سعودي، وهو من بطولة غادة عبود، رجاء، عائشة الرفاعي، سعدة الزهراني، ولولو سعود. وهو من إنتاج نورة الخطيب وجيانلوكا شقرا، ومن إخراج جواهر العامري.

قد ترغبين في معرفة عرض فيلم انصراف للمخرجة السعودية جواهر العامري في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

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فيلم "1/2 رحلة"

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وهو فيلم قصير للمخرجة رنا مطر، وتدور أحداثه حول شابة تخوض رحلة لاكتشاف الذات والآخرين المقربين منها، الأولى مع والدها، والثانية مع خطيبها إلى منزل والديه في المدينة، وعند وصولها تبدأ في التشكيك في كل ما كانت تظنه حوله وحول نفسها، وهي رحلة تدعو المشاهدين للتأمل في هشاشة العلاقات، وتأثير الوالدين على الاختيارات، واستكشاف الذات.

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