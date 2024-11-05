فهد باسم ينشر صورة له مع بيومي فؤاد بمهرجان البحرين السينمائي وهذا ما قاله

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 03:00 مساءً - شارك الفنان فهد باسم جمهوره ومتابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي صورة جمعته مع الفنان بيومي فؤاد بمهرجان البحرين السينمائي بدورته الرابعه الذي انطلق منذ أيام، وعلق على الصورة التي التقطها معه وكتب: "مع النجم الأستاذ بيومي فؤاد".

ويتضمن مهرجان البحرين السينمائي عدداً من ورش عمل فنية وحلقات نقاشية تهدف إلى تجسيد شعار المهرجان، وسيتنافس في هذا المهرجان 89 فيلماً عربياً قصيراً، تم توزيعها على خمس فئات، وتتضمن فئة الأفلام الروائية القصيرة، وفئة الأفلام الوثائقية القصيرة، وفئة أفلام الطلبة، وفئة أفلام التحريك، وفئة الأفلام البحرينية.

آخر أعمال عُرضت للفنان فهد باسم

كان آخر مسلسلين عُرضا للفنان فهد باسم الأول مسلسل "خواتي غناتي" وهو من إﺧﺮاﺝ سائد بشير الهواري، وﺗﺄﻟﻴﻒ جميلة جمعة، ومن بطولة إلهام الفضالة، فيصل العميري، طيف، شهد ياسين، عبدالله بهمن، في الشرقاوي، فهد باسم، خالد العجيرب، شهد ياسين، وطلال باسم.

أما المسلسل الثاني فهو "في مثل هذا اليوم" من تأليف علي دوحان، وإخراج محمد القفاص، وبطولة يعقوب عبدالله، هبة الدري، عبدالله بهمن، في الشرقاوي، فهد باسم، روان مهدي، صمود المؤمن، طلال باسم، أحمد النجار، شيماء رحيمي وشهد عبدالله.

آخر مسرحية عُرضت للفنان فهد باسم

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وكانت آخر مسرحية عُرضت للفنانهي مسرحية Your choice، ضمن مهرجان الشارقة القرائي للطفل، من بطولة هنادي الكندري محمد الحداد، فهد باسم، شوق الهادي، طلال باسم، ملك أبو زيد.

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