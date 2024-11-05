وفاء محمد تحتفل بيوم ميلادها بهذه الكلمات

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 03:00 مساءً - احتفلت الفنانة وفاء محمد بيوم ميلادها اليوم، حيث شاركت متابعيها عدداً من الصور لها بهذه المناسبة وهي ممسكة بيدها كعكة صغيرة باللون الأحمر، وضعت عليها شمعة واحدة فقط مضيئة، وكانت ترتدي بنطالاً أخضر وبلوزة بيضاء، وعلقت وكتبت: "أطفئ اليوم شمعة جديدة، وأبدأ عاماً آخر من عمري. ممتنة لكل لحظة، ولكل من كان جزءاً من رحلتي، مع كل سنة أزداد حباً للحياة وإيماناً بأن القادم أجمل، جاهزة لعام مليء بالشغف، النمو، والإنجازات".

آخر أعمال الفنانة وفاء محمد

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وكان آخر أعمال الفنانةهو فيلم "جرس إنذار" من بطولة الفنانة شيماء الطيّب، خيرية أبولبن، أضوى فهد، دارين البايض، عائشة الرفاعي ومن إخراج خالد فهد، تم عرضه على نتفليكس.

تدور أحداث الفيلم في مدرسة للبنات، عندما يتحول ما بدا كأنه يوم عادي في المدرسة إلى مأساة حقيقية، بعد وقوع حريق في الطابق الأرضي للمدرسة، ما يتسبب بنشر الذعر عند الطالبات والمعلمات وحدوث فوضى عارمة، يأخذنا الفيلم في سلسلة من الأحداث الخيالية المستوحاة من حادثة الحريق التي أدّت إلى نواتج مؤسفة وغير متوقعة.

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وفاء محمد في سطور

أوهي مطربة وأيضاً ممثلة كان آخر إصداراتها الغنائية هي "شديت حيلك" من كلماتها وألحانها. كما غنت عدداً من الأغاني كان منها "سكر الموضوع "، "متغير"، "ما اكتفيت" مع سلطان خليفة، و"قطعه مني".

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