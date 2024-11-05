أشرف زكي عن مسلسل زوجته روجينا: باسمع تفاصيل تضايق 

أشرف زكي يعلق على مسلسل زوجته

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استعدادات روجينا لمسلسلها الجديد

آخر أعمالها

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 03:00 مساءً - أجرت الفنانةلقاء مصوراً حديثاً، تحدثت فيه عن ملامح مشاركتها في دراما رمضان العام المقبل 2025، حيث قالت عن مسلسلها: "تجربة جديدة يارب يكتب لنا الخير والنجاح والتوفيق، المسلسل هيكون من إخراج مي ممدوح، تأليف محمود عزت مع مجموعة كبيرة من الأساتذة وزملائي، إن شاء الله المسلسل يعجبكم".علق زوجها الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية على العمل الذي ستقدمه قائلاً: "السر إن المسلسل اللي بتعمله شوية هيضايق الرجالة وأنا بسمع بس مطنش رد فعلي مش هيبان دلوقتي، لكني في النهاية موافق طبعاً".وقد تفاعل عدد كبير من جمهور روجينا مع هذا المقطع وأكدوا على حماسهم لمتابعة هذا العمل، خاصةً وأنعلى مدار السنوات الماضية كانت مهتمة بتقديم أعمال تناقش قضايا اجتماعية مختلفة.ظهرتخلال الفترة الماضية بنحافة ملحوظة وكشفت أنها اتبعت حمية غذائية قاسية، وذلك لأنها ترغب في الظهور بشكلٍ مختلف في مسلسلها الرمضاني القادم. ورفضتالكشف عن أي تفاصيل خاصة بالشخصية التي ستقدمها في العمل، لكنها أكدت أن العمل يتناول واحدة من قضايا المرأة.الجدير بالذكر أنقدمت في رمضان 2024 مسلسل "سر إلهي" وضمت قائمة أبطال مسلسل العمل بجانب روجينا كلاً من أحمد مجدي، رنا رئيس، مي سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحديني، صلاح عبدالله، أحمد بدير، ميمي جمال، أحمد سلامة، محسن منصور، مي سليم، رشا مهدي، مراد مكرم، محمود حجازي، مريم أشرف زكي، ويوسف الأسدي، والمسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

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