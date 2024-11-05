شكرا لقرائتكم خبر عن بعد زيارته للمرة الثانية.. نجل صالح العويل يوجه الشكر إلى ياسر جلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف هشام نجل الفنان القدير صالح العويل تطورات حالته الصحية داخل المستشفى، مشيرا إلى أنه ما زال تحت الرعاية الصحية نتيجة تأثره بمرضه الأخير، ولم يتم تحديد موعد لخروجه من المستشفى حتى الانتهاء من الإجراءات والفحوصات الطبية.

كما وجه هشام العويل الشكر إلى النجم ياسر جلال الذى حرص أمس على زيارة والده والاطمئنان عليه، وذلك للمرة الثانية، حيث زاره فى أغسطس الماضى، أثناء بقائه فى المستشفى، قائلا: "ياسر جلال زاره ودايما بيطن عليه".

وكان الفنان صالح العويل كشف عن كواليس آخر أعماله فى مسلسل جبل الحلال مع الراحل الفنان محمود عبد العزيز قائلا فى حواره مع تليفزيون الخليج 365، قائلا: "تشرفت بالعمل مع الساحر محمود عبد العزيز الذى جمعنى معه مشاهد ضمن أحداث العمل، وكذلك المخرج الرائع عادل أديب، وعلى الرغم من أن يوم تصوير المشاهد حدث معى بعض الأمور من عطلة سيارتى والتأخير عن التصوير إلا أن صناع العمل تقبلو ذلك ولم يتضايقوا".