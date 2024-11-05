شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد حنان مطاوع فى كواليس مسلسل صفحة بيضا والان مع تفاصيل الخبر

تواصل الفنانة حنان مطاوع تصوير مشاهد مسلسلها الجديد صفحة بيضا تمهيداً لعرضه خلال الأسابيع المقبلة على شاشات المتحدة ضمن أعمال الموسم الشتوى، حيث قطعت حنان شوطاً كبيراً فى تصوير أحداث العمل، وبدوره كشف المؤلف حاتم حافظ صورتين من الكواليس وظهرت حنان بالشخصية التى تجسدها مرتدية الجلباب الأسود والحجاب.

مسلسل صفحة بيضا من تأليف حاتم حافظ وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، وبطولة حنان مطاوع، سامى الشيخ، مها نصار، أحمد الرافعي، أحمد الشامي، أحمد مجدي، تيسير عبد العزيز، حنان يوسف، وحسن العدل وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي تشويقي، تدخل حنان مطاوع في العديد من الأزمات وتحاول الوصول إلى حل لها.

وتسجل حنان مطاوع تواجدها في منافسات موسم الأوف سيزون بمسلسل صفحة بيضا للعام الثانى على التوالى، بعدما قدمت العام الماضى مسلسل صوت وصورة الذى تم عرضه فى شهر أكتوبر 2023، وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً وكان من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب وإنتاج شركة أروما.

مسلسل صوت وصورة شارك في بطولته نجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، ايمان الشريف، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبو زيد، عماد صفوت، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم.

وفى سياق متصل تصور حنان مطاوع مسلسل جديد من 10 حلقات يحمل اسم "حياة أو موت" للعرض على المنصات قريباً، ويشارك في بطولة العمل رنا رئيس، أحمد الرافعي، محمد علي رزق، سلوى عثمان، مصطفى حشيش، محمد المغربي، أحمد عنان، ومحمد يونس، ومن تأليف أحمد عبد الفتاح، إخراج هاني حمدي، وتدور أحداثه فى إطار تشويقي مثير.



كواليس تصوير مسلسل صفحة بيضا