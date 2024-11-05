شكرا لقرائتكم خبر عن "ارتبطت بالست ومش عايزة أسيبها".. هكذا تحدثت منى زكى عن أم كلثوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت النجمة منى زكى ضيفة شرف على جلسة نقاشية بعنوان "المرأة فى السينما" على هامش مهرجان البحرين السينمائى المنعقد بدورته الرابعة، حيث تحدثت عن تفاصيل شخصية أم كلثوم وكيف أثرت فيها، بالرغم من انتهائها من تصوير الفيلم منذ حوالي 10 أيام، ولا تستطيع أن تخرج من شخصية أم كلثوم.

وقالت منى زكى: "أعتقد أن الشخصية التي أؤديها هي أسطورة بكل المقاييس من وجهة نظري، رجالة وستات ما فيش حد عمل الإنجاز اللي هي حققته وأنا بتكلم عن الست أم كلثوم كوكب الشرق أنا اتعلمت حاجات كتير مش عادية في الفيلم ده ولغاية الآن جوايا مش قادرة أسيب شخصيتها، وبصحى من النوم لسه مع إنى أنهيت منذ 10 أيام التصوير وأنا بقول نسيت أذاكر ده لسوما، أنا خلصت اسكتي نامي".

وأضافت منى زكى "هناك شخصيات بتأثر فيكي مش شرط أن تجلب الاكتئاب، بس الفكرة إنك لا تريدين أن تتركيها من قوتها استمراريتها وطبعا حاجة من عند ربنا هذه الموهبة الجبارة وهذه السيدة من وجهة نظري كانت عايزة تكون ملكة وأصبحت ملكة أبدية".

تقدم منى زكي خلال الفترة المقبلة فيلم "الست" الذي يتناول السيرة الذاتية للفنانة الراحلة أم كلثوم، والفيلم من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، ويظهر في العمل العديد من النجوم ضيوف الشرف على رأسهم كريم عبد العزيز، أحمد حلمي، عمرو سعد، محمد فراج، سيد رجب.

آخر أعمال منى زكي فيلم "رحلة 404" الذي يتناول رحلة تخوضها غادة من القاهرة إلى مكة، لأداء مناسك الحج مع والدها، حيث تقرر التوبة عن عملها بالماضي، ولكن قبل السفر بأسبوع تحدث مفاجأة تغير مجرى حياتها، وتصبح في حيرة من أمرها، إما أن تستكمل الرحلة وفي نيتها الخير أو تتجه إلى طريق آخر، مما يدخلها في صراعات عديدة خلال الأحداث.