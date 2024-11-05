أحمد عز عن استديوهات الحصن في الرياض: "لما بصور هنا كأني صورت في مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

علق الفنان أحمد عز، على افتتاح استديوهات "الحصن بيج تايم" في الرياض، رعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وقال عز، في لقائه على فضائية "ام بي سي مصر"، إنه سعيد للغاية بإنشاء مثل تلك الأستوديوهات في الوطن العربي، مؤكدًا أنها ستوفر اقتصاديًا على المنتجين الذين يحتاجون لمثل تلك الاستوديوهات.

وأضاف، قائلًا: "حاجة تسعدني لما نلاقي ستوديوهات زي كده في عالمنا عربي، حاجة تسعد كل ممثل موهوب هتوفر عليك اقتصاديا حاجات كتيرة وخاصة لما بصور هنا كأني بصور في مصر، ودي حاجة بتسعدني جدًا".

وتابع: "في أجيال طالعة تعتمد على التكنولوجيا، لو مكنتش موجود على نفس المستوى ده هيسيبك، وأنت محتاج تنمي ثقافتك، وجيل جديد وتحافظ على الجيل ده من فكر وتطرف وكل ده بيصب في صناعة السينما وبتخلق جيل جديد".

وشارك الفنان أحمد عز مؤخرًا بعدد من الأعمال ما بين السينمائية والمسرحية برعاية "موسم الرياض"، كان أبرزها فيلم "ولاد رزق 3: القاضية"، ومسرحية "ملك والشاطر" بطولة النجمة يسرا.

يذكر أن أحمد عز يواصل تصوير فيلمه "فرقة الموت"، ويشاركه البطولة: منة شلبي، محمود حميدة، بيومي فؤاد، إخراج أحمد علاء الديب.

اقرأ أيضا..

أشرف عبد الباقي عن استديوهات "الحصن بيج تايم": " طائرات وتصوير تحت الماء إمكانيات عظيمة بالسعودية"

يسرا اللوزي تتألق بـ"التايجر" في أحدث ظهور.. والجمهور: "أوعي تخسي"