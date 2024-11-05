هذا ما قاله عبد المحسن النمر في صورة توسط فيها محمود بوشهري وعبدالله بوشهري

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 01:29 مساءً - في صورة جميلة، توسط فيها الفنان عبد المحسن النمر كلا من الفنانين محمود بوشهري والفنان عبدالله بوشهري خلال تواجدهم في مهرجان البحرين السينمائي بدورته الرابعة بمملكة البحرين، بحضور نخبة من نجوم الفن الدرامي والسينمائي الخليجي وأيضاً العربي.

وعلق النمر على الصورة وكتب: "احبكم من القلب"، كما نشر الفنان عبد الله ومحمود بوشهري على نفس الصورة وكتبا: "هذا حبيبنا".

مهرجان البحرين السينمائي

يُذكر أنبدورته الرابعة قد انطلق في 3 نوفمبر وسيستمر إلى 7 نوفمبر 2024، وهو بدعم من مراسي البحرين الشريك الإستراتيجي الرئيسي للمهرجان، هيئة أفلام السعودية شريك التطوير، في مجمع مراسي جاليريا، وقد كرم الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي، وزير الإعلام، الشخصيات الفنية المتميزة والداعمة للسينما، حيث تم تكريم الفنان الكويتي محمد المنصور، الفنانة البحرينية مريم زيمان، والفنانة البحرينية فاطمة عبد الرحيم.

ويتضمن المهرجان ورش عمل فنية وحلقات نقاشية تهدف إلى تجسيد شعار المهرجان، الذي يصبّ في تمكين المرأة العربية، وإبراز قضاياها في المشهد السينمائي، وسيتنافس في هذا المهرجان 89 فيلماً عربياً قصيراً، تم توزيعها على خمس فئات، وتتضمن فئة الأفلام الروائية القصيرة، وفئة الأفلام الوثائقية القصيرة، وفئة أفلام الطلبة، وفئة أفلام التحريك، وفئة الأفلام البحرينية.

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آخر عمل يُعرض للفنان عبد المحسن النمر

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يُعرض الآن عمل للفنان عبد المحسن النمر وهو مسلسل "خريف القلب" من ﺇﺧﺮاﺝ فكرت قاضي، وأعد السيناريو والحوار علاء حمزة، ومن بطولة: الفنان، مروة محمد، إلهام علي، لبنى عبد العزيز، فيصل الزهراني، تركي الشدادي، ميرال مصطفى، جود السفياني، فيصل الدوخي، هند محمد، أروى، إبراهيم الحربي، فاطمة الشريف، سارة الجابر، سعيد صالح، عجيبة الدوسري، مهيرة عبد العزيز، روان الطويرقي، العنود عبد الحكيم، بالإضافة إلى آخرين.

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