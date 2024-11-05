ابن مصطفى فهمي الأكبر إلى جانب عمه في عزاء والده.. نسخة من والده

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 01:29 مساءً - تلقى عمر، الابن الأكبر للفنان مصطفى فهمي، عزاء والده، بجانب عمه الفنان حسين فهمي، الذي أُقيم أول أمس الأحد 3 نوفمبر، حيث رحل والده عن عالمنا فجر يوم الأربعاء 30 أكتوبر الماضي، عن عمرٍ يناهز الـ 77عاماً، بعد صراع قصير مع مضاعفات ورم في المخ أُصيب به في شهر أغسطس الماضي.

ابن مصطفى فهمي الأكبر إلى جانب عمه في عزاء والده

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النجوم في عزاء مصطفى فهمي على رأسهم يسرا

لفتالابن الأكبر للفنان مصطفى فهمي، أنظار الجمهور، وذلك خلال تلقيه عزاء والده، بجانب عمه الفنان، من حيث الشبه الكبير بينه وبين والده، وقد حضر العزاء عدد كبير من نجوم الفن والسياسة.حرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور عزاء الفنانومواساة شقيقه حسين، وعلى رأسهم الفنانة يسرا، والتي حرصت على تقديم واجب العزاء للفنانواحتضانه ومواساته في شقيقه الراحل

كما شهد العزاء حضور ميرفيت أمين، ليلى علوي، أحمد سعيد عبد الغني، والمستشار محمد شيرين فهمي، عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، لطيفة، شريف عرفة، محمد حفظي، محمود قابيل، تامر عبد المنعم، وغيرهم الذين قدموا المواساة للفنان حسين فهمي في عزاء شقيقه الراحل مصطفى فهمي.

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مرض مصطفى فهمي

آخر أعمال مصطفى فهمي

تعرّض الفنانلوعكة صحية في شهر أغسطس الماضي، دخل على إثرها أحد المستشفيات بمدينة الشيخ زايد، وخضع لجراحة دقيقة في المخ. وبعد الاطمئنان على استقرار حالته الصحية، غادر المستشفى عائداً إلى منزله لاستئناف العلاج، وسط توقعات بابتعاده طويلاً عن المشاركة في أيّ عمل فني.يُذكر أن آخر أعمال، كان فيلم "أهل الكهف"، الذي عُرض في دور العرض السينمائية المختلفة خلال الفترة الماضية، ويشارك في بطولته خالد النبوي، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، أحمد عيد، صبري فواز، بسنت شوقي، بيومي فؤاد، هاجر أحمد، أحمد وفيق، رشوان توفيق، أحمد فؤاد سليم، جميل برسوم، وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة.

يمكنكم متابعة في مقابلة سابقة.. مصطفى فهمي يكشف سبب مشاركته لشقيقه حسين بعمل واحد فقط

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