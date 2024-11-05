كيف ستكون مشاركات النجمات العرب في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ 45؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 01:29 مساءً - أيام قليلة تفصلنا عن بدء الدورة الـ 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي التي سوف تنطلق فعالياتها في الفترة من 13 نوفمبر وتستمر حتى يوم 22 من نفس الشهر، ولعل ما يميز هذه الدورة هي المشاركات المختلفة للنجمات العربيات، والتي تنوعت ما بين التمثيل والإخراج والتواجد ضمن صفوف أعضاء لجان التحكيم.

سلاف فواخرجي تواجه "الوحدة" في فيلم "سلمى"

من الفنانات اللواتي سوف يشاركن في الدورة الـ 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هي النجمة السورية سلاف فواخرجي، حيث تقدم بطولة فيلم "سلمى" الذي تنافس به في مسابقة آفاق السينما العربية.

وأعربت "سلاف" عن سعادتها بالتجربة التي سوف تخوضها خلال أحداث فيلم "سلمى"، إلى جانب مشاركته أيضاً في مهرجان القاهرة، إذ نشرت البوستر الرسمي للعمل عبر حسابها على "إنستغرام"، والذي ظهرت عليه منفردة، وعلقت بالقول: "سلمى التي أُحب. في القاهرة التي نحب، أتشرف بتواجدي في العرض العالمي الأول لفيلم سلمى في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الخامسة والأربعين".

وتدور قصة فيلم "سلمى" عن سيدة تعاني من الوحدة وتحاول إيجاد حلول لمشكلاتها بعد اختفاء زوجها، وتقع في تحديات عديدة في رحلة حمايتها لأسرتها، وكذلك في رحلة بحثها عن زوجها.

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درة مخرجة لأول مرة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

على عكس الدورات السابقة من المهرجان، والتي اعتادت من خلالها على الظهور والمشاركة كممثلة، سيكون للنجمة التونسية درة ظهور مختلف في الدورة الـ 45 من، إذ تشارك بفيلمها "وين صرنا" كمخرجة ومنتجة له، والذي تم اختياره من قبل إدارة المهرجان ضمن الأفلام التي سوف تتنافس فيما بينها في مسابقة آفاق السينما العربية.

"وين صرنا "هو فيلم وثائقي أخرجته وأنتجته النجمة درة في أولى تجاربها الإخراجية والإنتاجية، والفيلم مدته 79 دقيقة.

ويحكي فيلم "وين صرنا" عن نادين، امرأة شابة من غزة، وصلت إلى مصر بعد ثلاثة أشهر من الحرب، برفقة ابنتيها الرضيعتين، اللتين أنجبتهما قبل الحرب ببضعة أشهر بعد معاناة خمس سنوات في مصر، وتنتظر زوجها الذي لم يتمكن من الانضمام إليها إلا بعد شهرين.

وعبَّرت "درة" عن فخرها وسعادتها بمشاركة أولى تجاربها الإخراجية في مهرجان ذي قيمة وأهمية كبرى مثل القاهرة السينمائي، وشاركت محبيها ومتابعيها الملصق الدعائي للفيلم عبر حسابها على "إنستغرام"، معلقة: "فخورة أن فيلم "وين صرنا؟" سيشارك في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ضمن مسابقة آفاق العربية، وسيكون العرض العالمي الأول في دار الأوبرا المصرية المسرح الكبير".

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كندة علوش وعائشة بن أحمد في لجان تحكيم المهرجان

ومن المشاركات المميزة أيضاً هو تواجد النجمة السورية كندة علوش، كعضوة لجنة تحكيم في مسابقة "أفلام غزة" في المهرجان، وعن هذا الأمر قالت "كندة" خلال لقاء لها مع كاميرا برنامج "عرب وود"، إن مشاركتها في هذه الدورة من المهرجان ستكون عزيزة على قلبها، لتواجدها برفقة جابي خوري وأحمد شوقي في مسابقة تحكيم أفلام تسمى بـ"المسافة صفر"، والخاصة بالأفلام الفلسطينية.

كذلك الفنانة التنوسية عائشة بن أحمد ، والتي أعربت هى الأخرى عن سعادتها لاختيارها ضمن لجنة تحكيم الدورة الـ 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

نشرت الفنانة عائشة بن أحمد صورة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، معلقة: "سعيدة باختياري وللمرة الثانية كأحد أعضاء لجنة تحكيم مهرجان القاهرة السينمائي في دورته 45.

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