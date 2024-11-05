الظهور الأول لأحمد سعد بعد إجرائه العملية الجراحية: وحشتوني

الظهور الأول لأحمد سعد بعد إجرائه عملية جراحية

أحمد سعد على المسرح- الصورة من حسابه على إنستغرام

حفل أحمد سعد- الصورة من حسابه على إنستغرام

View this post on Instagram A post shared by ET بالعربي (@etbilarabi)

تعرض أحمد سعد لوعكة صحية

أحدث أغاني أحمد سعد

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 01:29 مساءً - في أحدث ظهور له بعد إجرائه عملية جراحية في الفك، أحيا المطربحفلاً غنائياً كبيراً، وقد ظهر بلوك مختلف، بشعر أصفر وجسم نحيف، ورحب بالجمهور الذي تفاعل معه بالرقص والغناء، حيث شارك مجموعة من الصور والفيديوهات من الحفل عبر ستوري بحسابه الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".عبر أحمد سعد عن سعادته بعودته إلى المسرح والجمهور، من خلال نشر عدد من الصور والفيديوهات عبر خاصية القصص القصيرة بحسابه على "إنستغرام"، وعلق عليها: "عودة، وحشتوني، للجمهور".وقد أسعدالجمهور بعدد من أغانيه، وتفاعل معه الجمهور بشكلٍ كبير الذين رحبوا بعودته بعد تعافيه من العملية الجراحية التي أجراها مؤخراً في الفك.تعرض مؤخراً، لأزمة صحية خضع على إثرها لعملية جراحية، وألغى جميع ارتباطاته الفنية منها مهرجان الموسيقى العربية، حيث أجرىعملية جراحية في الفك بالكامل، بعد تدهور حالته الصحية فجأة، مما اضطره لوقف نشاطه الفني حيثُ إنه منع من الكلام.قدم الفنانتتر مسلسل "ديبو" بطولة الفنان محمد أنور، وجاء بعنوان كبرتوا الموضوع. الأغنية من كلمات منة عدلي القيعي، ‏ألحان أحمد وتوزيع أحمد طارق يحيى، ميكس وماستر هاني محروس.وخلال الصيف الماضي طرح أغنية بعنوان "سعودي وأسمر" عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وجميع منصات استماع ‏الموسيقى. وقد حقق الكليب أكثر من ربع مليون مشاهدة بعد طرحه بأيام، وهو من ألحان أحمد سعد وكلمات مصطفى حدوتة، توزيع ‏كلوبيكس ميكس وماستر أمير محروس.الأغنية التي يتغزل فيها الفنانبالشعب السعودي، لاقت تفاعلاً كبيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أُعجب بها الكثير من ‏الجمهور السعودي، وعبروا عن سعادتهم بها.يمكنكم متابعة فتاة تقتحم مسرح أحمد سعد في المغرب.. وتطلب منه شيئاً غريب!

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».