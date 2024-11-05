ناهد السباعي تروج لمسلسلها الجديد وتهديه لهؤلاء النجوم 

برومو مسلسل نقطة سودة

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ناهد السباعي تفتقد والدتها

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 01:29 مساءً - كشفت النجمةعن برومو أحدث أعمالها الفنية مسلسل "نقطة سودة"، الذي سيُعرض قريباً عبر منصة شاهد وقناة MBC مصر، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام.ظهرتفي برومو المسلسل وهي تجسد شخصية فتاة تعاني من أزمات مع المقربين منها، واتضح أيضاً أنها ستلعب دور فنانة تمارس فن الرسم. وعلقتعلى برومو المسلسل قائلة: "قريباً مسلسل نقطة سودة، المسلسل كان آخر عمل لأستاذ أشرف عبدالغفور وأستاذة ناهد رشدي، أحب أهدي المسلسل لروح أمي ناهد فريد شوقي ولأستاذ أشرف عبد الغفور ولأستاذة ناهد رشدي، اللهم اغفر لهم وارحمهم".تفاعل الجمهور مع المنشور، وأبدى الكثير منهم حماسهم لمتابعة هذا العمل، خاصةً أن مسلسل "نقطة سودة" مكون من 15 حلقة، ويشاركبطولته نخبة من النجوم، منهم أحمد مجدي، أحمد فهمي، نضال الشافعي، وفاء عامر، أحمد بدير، سماح أنور، أشرف عبدالغفور، ناهد رشدي، سارة سلامة، هدى الإتربي، أحمد خالد صالح، وهو من تأليف ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف أمين جمال، وإخراج محمد أسامة.الجدير بالذكر أن ناهد السباعي متعلقة بوالدتها بشكلٍ كبير، وخلال الأيام الماضية شاركت جمهورها ومتابعيها ذكرياتها مع والدتها الراحلة المنتجة ناهد فريد شوقي، والتي تُوفيت يوم 5 ديسمبر عام 2023، من خلال نشر مجموعة صور تجمعهما، عبْر حسابها على "إنستغرام"، وعلّقت عليها قائلة: "أتمنى العودة إلى هذه الأيام الجميلة. أفتقدكِ كثيراً يا أمي".يُذكر أنعُرض لها في موسم رمضان 2024 مسلسل "محارب"، من بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصري، نرمين الفقي، تامر عبد المنعم، محمود ياسين جونيور، وملك أحمد زاهر، والعمل من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج أحمد السبكي.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

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