شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكى تكشف باكية عن لحظات الاكتئاب والانهيار فى مسيرتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقام مهرجان البحرين السينمائى فى دورته الرابعة المقامة فى الفترة من 3 حتى 7 نوفمبر الجارى، ندوة حول المرأة فى صناعة السينما بحضور النجمة منى زكى، التى تحدثت عن أصعب لحظات حياتها ودخولها فى حالة اكتئاب عند تعرضها للهجوم من الجمهور.

منى زكى قالت فى البداية: "أول مرة أزور البحرين وحقيقى مبسوطة جدا الناس طيبة وبشوشين وعندهم طاقة إيجابية وشكرا على الاستضافة"، ثم ردت وهى تبكى عن كيفية تعاملها مع الهجوم": بيبقى فى انهيار فى الأول وبعد كده بلملم نفسى وبقول أنا عندى حاجات أهم فى حياتى وأهداف أهم من أى حد بيحاول يكسرنى، هما مش شايفين أنا عايزة أعمل إيه، قعدت فى البيت أربع وخمس سنين بتبقى لحظات قاسية بيبقى فى انهيار واكتئاب ومن النعم الكبيرة فى حياتى زوجى وأولادى هما اللى بيخروجنى من الاكتئاب".

وتابعت منى زكى "أي انكسار أو ضياع هما شيء أساسي بالنسبة ليا هما بيحسسوني أن في دنيا تانية وعندى أهداف أخرى في الحياة غير شغلي اللي هو مهم جدا بالنسبة ليا لأني ابتديت اشتغل من وأنا صغيرة أوي، شغلتي علمتني أبقى إنسانة أكتر والكبرياء بتاعي يقل لأنك في لحظات بتكوني فيها فوق في السما وبعدها بتنزلي للبدروم".

ثم وجهت منى زكى رسالة شكر لزملائها في الوسط الفني لوقوفهم بجانبها فى أصعب لحظاتها قائلة: "كانت مساندة كبيرة من الوسط الفني ليا وشكرا شكرا مليون مرة".

وفى سياق آخر انتهت منى زكى من تصوير فيلم "الست" عن سيرة كوكب الشرق أم كلثوم، والذى تجسد فيه منى زكى شخصية أم كلثوم فى مراحل عديدة من مشوارها الفنى، والفيلم من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، وويشارك في بطولته، محمد فراج، سيد رجب، أحمد خالد صالح، وتامر نبيل، مع عدد من ضيوف الشرف منهم كريم عبدالعزيز وأحمد حلمي وعمرو سعد ونيللي كريم وأمينة خليل،

وكان آخر أعمال منى زكى فيلم "رحلة 404" الذى عرض فى شهر يناير الماضى، ويتناول رحلة تخوضها غادة من القاهرة إلى مكة، لأداء مناسك الحج مع والدها، حيث تقرر التوبة عن عملها بالماضي، ولكن قبل السفر بأسبوع تحدث مفاجأة تغير مجرى حياتها، وتصبح في حيرة من أمرها، إما أن تستكمل الرحلة وفي نيتها الخير أو تتجه إلى طريق آخر، مما يدخلها في صراعات عديدة خلال الأحداث.