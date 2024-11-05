شكرا لقرائتكم خبر عن رامى صبرى يحيى حفلا غنائيا فى قطر 22 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

يحيى النجم رامى صبرى يوم 22 من شهر نوفمبر الجارى، حفلا غنائيا فى قطر، ومن المقرر أن يقدم لجمهوره باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الجمهور، ويحمل عددًا من المفاجآت.

وواصل مؤخرا النجم رامى صبرى جولته الغنائية الخارجية بنجاح كبير، حيث أحيا حفلا غنائيا جديدا، فى الولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن بدأ جولته من كندا.

وشهد الحفل الأخير لـ رامى صبرى بنيويورك حضورًا جماهيريًا كبيرًا؛ حيث رفع الحفل شعار كامل العدد من الجمهور المصرى، ومن الجاليات العربية المختلفة من جمهوره.

وقدم رامى صبرى خلال الحفل مجموعة كبيرة من الأغنيات التى تفاعل معها الجمهور، كما لبى طلبات عدد من جمهوره وغنى أغنيات طلبها الجمهور.

يذكر أن آخر أعمال رامى صبرى، هو تتر مسلسل تيتا زوزو، حيث كانت أغنية بعنوان "أهلى أهلى"، وكانت من كلمات منة عدلى القيعى، وألحان عزيز الشافعى، توزيع وميكس وماستر أمين نبيل.

وتعاون مؤخرًا رامى صبرى فى ألبومه الجديد الذى يحمل اسم أنا جامد كده كده، مع عدد من الشعراء والموزعين والملحنين، ويشمل عددًا من الأغانى ويضم أغنيات أنا جامد كده كده كلمات تامر حسين وألحان رامي صبري وتوزيع جلال الحمداوي، وأغنية كداب كلمات عمرو المصري وألحان وتوزيع عمرو الخضري وأغنية على بالي كلمات مصطفى مدكور وألحان محمد علي ورامي صبري وتوزيع محمد يسي.

كما يشمل الألبوم أغنية فيها إيه من كلمات محمد عاطف وألحان رامي صبري وتوزيع أسامة الهندي، وأغنية كنا معدين كلمات عليم وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع عمرو الخضري، وأغنية ما بتحصليش كتير من كلمات تامر حسين وألحان رامي صبري وتوزيع أسامة الهندي.