هل يحقق تركي آل الشيخ مطالب الجمهور ويتمكن من إقناع ياسر العظمة بهذه الخطوة؟

ميرنا وليد - بيروت - نشر رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية المستشار تركي آل الشيخ صوراً عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، جمعته بالممثل السوري ياسر العظمة أثناء افتتاح استوديوهات الحصن بحضور كبار الشخصيات ونجوم الفن والسينما.

متابعوا آل الشيخ إنهالوا بالتعليقات، طالبين منه أن يقوم بإقناعه بتصوير جزء جديد من مسلسل "مرايا"، وجاء في التعليقات :"اقنعه يابو ناصر يصور جزء جديد لمسلسل مرايا"،" ياسر العظمة من افضل الفنانين و المنتجين"،""عشنا وشفنا " ياسر العظمة فنان كبير أمتعنا سنوات طويلة في مسلسلات النقد البناء"، وغيرها.

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