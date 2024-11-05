شكرا لقرائتكم خبر عن درة وزينة عبد الباقى سنة أولى إخراج فى مهرجان القاهرة السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك النجمة درة في الدورة الـ 45 مهرجان القاهرة السينمائي كمخرجة للمرة الأولى بفيلمها الجديد "وين صرنا" وهو فيلم وثائقي أخرجته وأنتجته النجمة درة في أولى تجاربها الإخراجية والإنتاجية، والفيلم مدته 79 دقيقة.

ويحكي فيلم "وينا صرنا" عن نادين، امرأة شابة من غزة، وصلت إلى مصر بعد ثلاثة أشهر من الحرب، برفقة ابنتيها الرضيعتين، اللتين أنجبتهما قبل الحرب ببضعة أشهر بعد معاناة خمس سنوات في مصر، وتنتظر زوجها الذي لم يتمكن من الانضمام إليها إلا بعد شهرين.

كما تشارك أيضًا زينة ابنة النجم أشرف عبد الباقى، في الدورة الـ 45 من مهرجان القاهرة السينمائى في أولى تجاربها الإخراجية فيلم مين يصدق، كما يظهر أشرف عبد الباقى أيضًا في الفيلم.

فيلم "مين يصدق" بطولة يوسف عمر، وجايدا منصور، وفكرة زينة عبدالباقي ومصطفى عسكر، وحامد الشراب وسيناريو وحوار زينة عبد الباقي ومصطفى خالد بهجت، مدير التصوير عبد الرحمن "إيزو" مصطفى، ديكور ندي عبدالمجيد، ومونتاج محمود سليمان، ومهندس الصوت باسم جمال، المخرج المنفذ عمر عسر، منتج فني مصطفى خالد بهجت، وأحمد أيهاب السعيد، وإخراج زينة عبدالباقي وإنتاج أنور الصباح وأشرف عبد الباقي، ومحمد عبدالوهاب، ومحمد زعيتر.