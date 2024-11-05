شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد الفنانة معالي زايد اليوم.. مشوار حافل فى السينما والدراما والان مع تفاصيل الخبر

تحل اليوم الثلاثاء ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة معالى زايد التي تركت خلفها تاريخ كبير في عالم الفن وقدمت أعمال مهمة في الدراما والسينما.

اكتشفها المخرج نور الدمرداش وقدمها من خلال مسلسل "الليلة الموعودة" عام 1976 والتى تقاضيت عنه أول أجر والذى بلغ 75 جنيها، حتى بدأت مسيرتها الفنية التى تقدر بـ 80 فيلما سينمائيا و 60 مسلسلا و6 مسرحيات، أصبحت علامة مميزة فى تاريخ التمثيل.

تألقت معالي زايد تلفزيونيًا مثلمًا تألقت سينمائيًا وقدمت مسلسلات مثل :"دموع في عيون وقحة، قصر الشوق، بين القصرين، لعبة الفنجري، الضحايا، حلم الجنوبي، الحاوي، أم العروسة، حارة الطبلاوي، امرأة من الصعيد الجواني، حضرة المتهم أبي"، وكان آخر أعمالها الدرامية مسلسل "موجة حارة" مع المخرج محمد ياسين.

من أهم أعمال معالي زايد السينمائية "عروسة وجوز عرسان، ولا مين شاف ولا مين دري، الحلال يكسب، الشقة من حق الزوجة، الأرملة والشيطان، وضاع العمر يا ولدى، استغاثة من العالم الآخر، السكاكيني، السادة الرجال، البيضة والحجر، سيداتى آنساتى، الصرخة، كتيبة الإعدام، المتهمة، سمك لبن تمر هندى".

تزوجت معالي زايد مرتين، الأولى كانت من مهندس ولكن انفصلا بعد ثلاث سنوات، أما المرة الثانية تزوجت من الطبيب الذى عالجها من مرض "الزايدة الدودية" بعد قصة حب نشأت بينهما ولكنها انفصلت عنه فى عام 1992، لتنقطع بشكل كامل عن الزواج مرة أخرى خاصة وأنها كانت تعشر بالسعادة فى حياتها دون وجود رجل، ولم تنجب أطفالا ولكنها كانت تكفل طفلا.