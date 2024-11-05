شكرا لقرائتكم خبر عن مغامرات تجسس فى 6 حلقات.. مسلسل Black Doves بطولة كيرا نايتلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت المنصة الأمريكية نتفليكس، عن التريلر الرسمي الأول لمسلسل الإثارة والتجسس Black Doves المقرر أن يعرض في ست حلقات فقط عبر المنصة في 5 ديسمبر المقبل، والذي سيقوم ببطولته كيرا نايتلي، وسارة لانكشاير، وبن ويشا وأندرو كوجي، من تأليف جو بارتون.

وكانت قد طرحت نتفليكس، منذ ايام البوستر الرسمي للموسم السادس من سلسلة Virgin River، على أن تطرح الحلقات دفعة واحدة يوم 19 ديسمبر المقبل، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".

وذلك بعدما أعلنت منصة نتفليكس تجديد مسلسل Virgin River، لموسم سابع، قبل طرح حلقات الموسم السادس من العمل في ديسمبر المقبل، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".

بعدما كشف القائمين على مسلسل Virgin River، عن تقديم عرض الموسم السادس من العمل ليبدأ يوم 19 ديسمبر المقبل عبر المنصة الأمريكية نتفليكس، على أن يطرح الموسم المكون من 10 حلقات في نفس اليوم بدلاً من طرح الحلقات بشكل جزئي كما هو عادة المنصة في طرح بعض اعمالها مؤخرًا.

ووفقاً للقائمة التي كشفت عنها المنصة في فبراير الماضي عن أعمالها طوال العام، فلم يكن مسلسل Virgin River ضمن القائمة، وسرعان ما أعلن عن طرحه ديسمبر المقبل قبل موعده بعدة أسابيع.

Virgin River هو المسلسل الثاني الذي كان من المقرر أن يُعرض في عام 2025 والذي منح موعدا مبكراً عدة أسابيع، والمسلسل الآخر هو The Lincoln Lawyer، الذي تم تسليم موسمه الثالث مبكرًا وسيُعرض لأول مرة في 17 أكتوبر.