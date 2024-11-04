ميرنا وليد - بيروت - طرح الممثل المصري كريم محمود عبد العزيز البوستر لرسمي الأول لأحدث أعماله التي يشارك فيها و هو فيلم يحمل إسم "الهنا اللي أنا في" و ذلك عبر حسابه الخاص، و أشعل من خلال منشوره حماس الجمهور الذي إنهالوا عليه بالتعليقات.
و في وقت سابق، احتفل الممثل المصري كريم محمود عبد العزيز بعيد ميلاد والدته برسالة مؤثرة.
وشارك كريم محمود عبد العزيز متابعيه عبر حسابه الرسمي، صورة لـ والدته بصحبة والده الممثل الراحل محمود عبد العزيز، وأرفقها بتعليق عبر فيه عن حبه لوالدته وتمنى لها السعادة والصحة.
وكتب كريم في تعليقه: "أُمّي ماما أمَّه أماتي، كل سنة وحضرتك بخير وصحة، وسعاده ورضا وحلاوة ودلع".
كانت هذه تفاصيل خبر كريم محمود عبد العزيز يطرح البوستر الخاص بـ "الهنا اللي أنا في" و يشعل حماس متابعيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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