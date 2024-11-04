بصورة من الكواليس..هدى المفتي تشعل حماس متابعيها لأحدث مسلسلاتها "موعد مع الماضي"

ميرنا وليد - بيروت - أشعلت الممثلة المصرية هدى المفتي حماس متابعيها من خلال صورة من كوايس أحدث الأعمال التي تشارك فيها، و هو مسلسل يحمل إسم "موعد مع الماضي"، و علق بالقول : "‎كلكم ظلمتوني.

كلكم عيلة مش كويسة، وانتي منهم يا منى".

و تستعد الممثلة المصرية هدى المفتي لبطولتها الرمضانية الأولى في مسلسل مكون من 15 حلقة، سيُعرض خلال موسم رمضان 2025. المسلسل من إخراج كوثر يونس وتأليف غادة عبد العال.

في سياق آخر، تحدثت هدى عن تجربتها مع التنمر، حيث تعرضت لتعليقات جارحة بسبب نحافتها وملابسها. خلال ندوة في مهرجان الجونة، أشارت إلى أنها "اتعرضت للتنمر بسبب جسمي الرفيع" ودعت الآخرين لتجاهل الانتقادات.

يُذكر أن آخر أعمال هدى كان مسلسل "مطعم الحبايب"، الذي شاركها بطولته أحمد مالك وبيومي فؤاد، وكان من إخراج عصام عبد الحميد وتأليف مريم نعوم.

