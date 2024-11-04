بالصور- نسرين طافش تخطف القلوب بإطلالة أميرات بغاية الجمال

ميرنا وليد - بيروت - سحرت الفنانة السورية نسرين طافش الجمهور بإطلالتها الأخيرة، من خلال مجموعة صور شاركتها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بلوك أميرات وبغاية الأناقة والجمال، فقد إرتدت فستاناً رائع باللون الزهري من دون أكمام أوفشولدر سترابليس ذات تصميم رائع، وإعتمدت لشعرها تسريحة مميزة، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.



وكانت تألقت نسرين طافش بإطلالة صيفية وردية بإمتياز، من عطلتها الصيفية في مدينة كان الفرنسية.

إطلالة نسرين طافش عبارة عن تنورة وكروب توب من Dolce & Gabbana، ونسقت معهما حقيبة يد باللون الوردي من العلامة التجارية الأشهر حول العالم والأغلى Hermes، إذ وصل سعر حقيبة اليد إلى 101 ألف جنيه مصري، أي حوالى 2084 دولار أميركي.

