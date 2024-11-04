شكرا لقرائتكم خبر عن تركى آل الشيخ يفتتح استديوهات الحصن big time فى الرياض.. صور والان مع تفاصيل الخبر

افتتح المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، استديوهات الحصن big time، وذلك بحضور عدد كبير من المنتجين ونجوم الفن، حيث اصطحب المسؤولون عن استديوهات الحصن جميع الحضور فى جولة تعريفية عن الاستديوهات، وما تقدمه من تسهيلات ومعدات، بالإضافة الي أحدث كاميرات فى العالم، بجانب ورش تصنيع الملابس والنجارة والإضاءة، حيث كشفت الجولة عن الاستديو الذى صور فيه فيلم ولاد رزق 3 فى أحد الاستديوهات والكروما الخاصة بمشاهد الأكشن التى تم تنفيذها فى الفيلم.

وحضر عدد ضخم من الفنانين لمشاهدة الاستديوهات، والنجوم أحمد عز وكريم عبد العزيز، أحمد حلمى ومحمد هنيدى وليلى علوي وهالة صدقي ومنة شلبي وآسر ياسين ونيللى كريم، والمنتج ريمون مقار ومحمد محمد عبد العزيز، والمنتج هشام عبد الخالق، والمخرج شريف عرفة، والمخرجة كاملة أبو ذكرى، والمخرج طارق العريان، والمخرجة بتول عرفة وهنا الزاهد، والمنتجة مها سليم، وأشرف عبد الباقى، والموسيقار هشام نزيه، والفنانة هدى حسين، والمخرج أحمد علاء والمؤلف صلاح الجهينى، والمخرج عمرو عرفة، والشاعر أمير طعيمة، محمد إمام، المخرج رامى إمام، المذيعة وفاء الكيلانى، معتصم النهار، باسل الخياط، قصى خولى، هنا الزاهد، المخرج محمد شاكر خضير، وآلاء الغزالى، يوسف الشريف، مدير التصوير أحمد المرسى، تارا عماد والناقد طارق الشناوى، وشيكو، أكرم حسنى، طارق الجناينى، حمدى المرغنى، حسين المنباوى، محمد عطية، أحمد فهمى، أحمد مالك، هدى المفتى.

كما من المقرر أن يتم تصوير بعض البرامج فى الاستديوهات الجديدة، بالإضافة إلى تصوير مسلسل النجم يوسف الشريف فى استديوهات الحصن، بالإضافة إلى تصوير جزء كبير من الأعمال السينمائية للنجوم فيها.

واحتفل القائمون على استديوهات الحصن بالألعاب النارية فى الهواء بحضور صناع السينما والدراما ونجوم الفن من الوطن والعربى.





افتتاح استوديوهات الحصن



مجسم للديكور طائرة



هالة صدقي ومحمد محمود عبد العزيز



جانب من الاستوديوهات



جانب من الأستوديو



مجسم الطائرة



مستلزمات التصوير



خاصية التصوير على كروما



استوديوهات الحصن



جانب من الاستوديوهات في الرياض



ديكور داخلي



نجوم الفن