شكرا لقرائتكم خبر عن سوسن بدر: تعلمت الكثير من رجاء الجداوي وشادي عبد السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة سوسن بدر إنها تدين بالفضل في مشوارها الفني لكل من تعلمت منه شيئًا، مشيرة إلى أنه حتى المواهب الجديدة تتعلم منها.

وأضافت سوسن بدر خلال ندوة تكريمها بمهرجان VS-Film للأفلام القصيرة جدًا بالعين السخنة، والتي أدارها الناقد محمد الروبي: من النجوم الذين أثروا في بشدة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي التي ذهبت في بداية حياتها المهنية للعمل عارضة أزياء وكانت الجداوي إحدى عضوات لجنة التحكيم.

واستكملت: تعلمت من رجاء الجداوي كيف أتصرف وكيف أجلس وكيف أتكلم، تعلمت منها كيف أكون أنثى، لا أستطيع أن أنسى كل ذلك.

ورغم أن تجربة فيلم إخناتون مع المخرج شادي عبد السلام لم يكتب لها الاستمرار والخروج للنور، إلا أن سوسن بدر أشارت إلى أنها تعلمت منه الكثير، قائلة: اسمي الحقيقي سوزان وكان فيلم إخناتون أول تجربة لي ووقتها اعترض شادي عبد السلام لأنه اسم ليس عربيًا وهو من أطلق علي اسمي الفني الحالي وهو سوسن بدر.

وحول تكريمها في المهرجان قالت سوسن بدر: تواجد الناس حولي بعد رحلة عمر وشغل وتعب أمر جميل للغاية، كما عبرت النجمة عن سعادتها الشديدة التي تنتابها عندما يطلب منها شخص ما أن يلتقط صورة معها، قائلة إنها تكون أكثر سعادة منه.

وكانت سوسن بدر تسلمت درع تكريمها في حفل افتتاح المهرجان أمس الأحد وقالت لـ"الخليج 365" إنها تتحمس دائمًا للتجارب الفنية الجديدة ومشاركة شباب الموهوبين في إبداعاتهم الأولى وكذلك الأفلام القصيرة.

وأهدى المهرجان خلال الحفل تحية لروح الفنان الراحل حسن يوسف والفنان الراحل مصطفي فهمي وعرض فيلم تسجيلي عن مشوارهما الفني.