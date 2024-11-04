شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدًا يكرم اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس على زيارة مقر مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدًا بمدينة العين السخنة وتفقد ومتابعة سير العمل داخل المهرجان قبل الانطلاق الرسمي لفعالياته بحضور نجوم وصناع السينما من المصريين والعرب والأجانب.

أعرب المحافظ عن أمنياته بخروج المهرجان في صورة مشرفة تليق باسم مصر التي قدمت للفنون العديد من المواهب في شتي المجالات الإبداعية ومنها السينما.

وأعلن المحافظ عن دعمه للمهرجان الذي تنطلق دورته الأولي في إطار إحتفالات المحافظة بعيدها القومي

وأكد أن المهرجان بداية لانطلاق سلسلة من الفعاليات والأنشطة الفنية تقام علي أرض محافظة السويس مشددًا على أن المحافظة داعمة لكل المواهب في شتي المجالات.

كان في استقبال المحافظ كل من الدكتور أسامة أبونار رئيس المهرجان والسيد زياد باسمير نائب رئيس المهرجان حيث قدما الشكر له على رعايته ودعمه للمهرجان.

وعلي هامش الزيارة كرم المهرجان اللواء طارق الشاذلي بمنحه درعًا تذكارية عرفانًا وتقديرًا على دعمه ورعايته للمهرجان.

يشار إلى أن المهرجان يقام خلال الفترة من 3 حتى 7 نوفمبر الجاري بمشاركة 45 دولة عربية وأجنبية تتنافس على جوائز مسابقتيه للأفلام القصيرة جدًا التي لا تتجاوز الـ5 دقائق والـ10 دقائق ويترأس لجنة تحكيمه المخرج السنغالي العالمي موسي توريه وتضم العديد من نجوم وصناع الأفلام من أوروبا وشمال أفريقيا وآسيا.