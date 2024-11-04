نور خالد النبوي يوجه رسالة للفنان علاء مرسي.. ما القصة؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 4 نوفمبر 2024 08:49 مساءً - أعلن الفنان نور خالد النبوي، عن مشاركة النجم علاء مرسي في ثالث حلقات مسلسل "6 شهور" كضيف شرف، معرباً عن سعادته بتواجده معه في هذه الحلقة.
ويُشارك في بطولة مسلسل "6 شهور"، عدد من النجوم منهم بيومي فؤاد، نور إيهاب، مراد مكرم، فريدة رجب والعمل من إخراج مصطفى صولي ومن تأليف عمرو أبو زيد.
يمكنكم قراءة ... نور إيهاب لـ الخليج 365: 6 شهور فكرته لذيذة ومختلفة وشعرت بخوف وحماس تجاه الحريفة 2
حيث دارت أحداث الجزء الأول من الفيلم حول إجبار الظروف "ماجد" الشخصية التي لعبها نور خالد النبوي على ترك حياة الرخاء والانتقال من مدرسته الخاصة إلى أخرى حكومية، وبمرور الوقت يكسب احترام زملائه بسبب مهارته الكبيرة في كرة القدم، وينضم إلى فريق المدرسة المشارك في إحدى المسابقات الرياضية على أمل الفوز بجائزة كبرى.
ويُشارك في بطولة العمل، عدد كبير من الفنانين، أبرزهم نور النبوي، كزبرة، نور إيهاب، خالدالذهبي، أحمد حسام ميدو، بيومي فؤاد، ريما مصطفى، عبدالرحمن محمد، شريف دسوقي وفراس سعيد.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».
ويُشارك في بطولة مسلسل "6 شهور"، عدد من النجوم منهم بيومي فؤاد، نور إيهاب، مراد مكرم، فريدة رجب والعمل من إخراج مصطفى صولي ومن تأليف عمرو أبو زيد.
علاء مرسي ضيف شرف ثالث حلقات مسلسل "6 شهور"شارك الفنان الشاب نور خالد النبوي، متابعيه عبر صفحته على "إنستغرام" صورة تجمعه بالفنان علاء مرسي من كواليس المسلسل، معلقاً: "شرفتنا ونورتنا.. متشكر إنك جيت على طول ومتشكر على حبك وطيبتك يا أستاذ.. اتشرفت إني اشتغلت مع نجم كبير زيك، النجم علاء مرسي ضيف شرف الحلقة 3 من مسلسل 6 شهور ومبسوط قوي إن المسلسل عجبكوا".
View this post on Instagram
A post shared by Nour El Nabawy (@nourelnabawy)
قصة المسلسلتدور أحداث المسلسل في إطار درامي كوميدي رومانسي، حول (مراد) و(لطيفة) اللذين يتنافسان على وظيفة واحدة بفترة اختبار مدتها ستة أشهر، لكن خطتهما الجريئة لإنشاء مشروع ناشئ قد تكون التحدي الأكبر الذي يواجهانه.
يمكنكم قراءة ... نور إيهاب لـ الخليج 365: 6 شهور فكرته لذيذة ومختلفة وشعرت بخوف وحماس تجاه الحريفة 2
مشاركة سينمائية منتظرة لـ نور خالد النبويعلى جانب آخر ينتظر الفنان نور خالد النبوي عرض فيلمه الجديد "الحريف2 – الريمونتادا"، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه جزء العمل الأول سواء داخل مصر أو خارجها.
حيث دارت أحداث الجزء الأول من الفيلم حول إجبار الظروف "ماجد" الشخصية التي لعبها نور خالد النبوي على ترك حياة الرخاء والانتقال من مدرسته الخاصة إلى أخرى حكومية، وبمرور الوقت يكسب احترام زملائه بسبب مهارته الكبيرة في كرة القدم، وينضم إلى فريق المدرسة المشارك في إحدى المسابقات الرياضية على أمل الفوز بجائزة كبرى.
ويُشارك في بطولة العمل، عدد كبير من الفنانين، أبرزهم نور النبوي، كزبرة، نور إيهاب، خالدالذهبي، أحمد حسام ميدو، بيومي فؤاد، ريما مصطفى، عبدالرحمن محمد، شريف دسوقي وفراس سعيد.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».